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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 9:59 13.06.2018 - 09:59

Гонконг. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские газеты назвали встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына "первым шагом" к миру, но раскритиковали соглашение, подписанное сторонами по итогам саммита.

"Нельзя сказать, что это был провальный саммит. Тот факт, что лидеры враждебных сторон провели встречу, уже является историческим событием", - отметила газета "Чуннан ильбо".

"(На саммите - ИФ) был сделан первый шаг к окончанию десятилетий вражды, последовавших за Корейской войной", - говорилось в сообщении издания.

В свою очередь центристская газета "Хангук ильбо" раскритиковала соглашение, подписанное Д.Трампом и Ким Чен Ыном.

Издание отметило, что северокорейский лидер не гарантировал "полномасштабную и необратимую" денуклеаризацию Корейского полуострова, а только пообещал "работать в этом направлении".

"Что касается ключевых вопросов... может показаться, что они не оправдали ожидания", - добавила "Хангук ильбо".

Консервативное издание "Чосон ильбо" также раскритиковало документ, подписанный лидерами США и КНДР.

"Соглашение от 12 июня настолько возмутительно и абсурдно, что мы едва могли поверить своим глазам", - говорилось в сообщении газеты.

Кроме того, издание раскритиковало решение американского президента приостановить проведение совместных с Южной Кореей военных учений.

Ранее в среду сообщалось, что Власти Южной Кореи считают необходимым подробнее разобраться с заявлениями Д.Трампа о том, что совместные с Сеулом военные учения в районе Корейского полуострова приостанавливаются на время переговоров о денуклеаризации КНДР.

Недоумение в связи с этим заявлением президента США также выразили лидер оппозиционной южнокорейской партии "Свободная Корея" Хон Джунпхе и министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

О намерении отказаться от совместных военных маневров Д.Трамп заявил в Сингапуре на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР.

На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

1ла ар ан

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