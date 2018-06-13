Южнокорейская пресса неоднозначно отреагировала на саммит США-КНДР
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Гонконг. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские газеты назвали встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына "первым шагом" к миру, но раскритиковали соглашение, подписанное сторонами по итогам саммита.
"Нельзя сказать, что это был провальный саммит. Тот факт, что лидеры враждебных сторон провели встречу, уже является историческим событием", - отметила газета "Чуннан ильбо".
"(На саммите - ИФ) был сделан первый шаг к окончанию десятилетий вражды, последовавших за Корейской войной", - говорилось в сообщении издания.
В свою очередь центристская газета "Хангук ильбо" раскритиковала соглашение, подписанное Д.Трампом и Ким Чен Ыном.
Издание отметило, что северокорейский лидер не гарантировал "полномасштабную и необратимую" денуклеаризацию Корейского полуострова, а только пообещал "работать в этом направлении".
"Что касается ключевых вопросов... может показаться, что они не оправдали ожидания", - добавила "Хангук ильбо".
Консервативное издание "Чосон ильбо" также раскритиковало документ, подписанный лидерами США и КНДР.
"Соглашение от 12 июня настолько возмутительно и абсурдно, что мы едва могли поверить своим глазам", - говорилось в сообщении газеты.
Кроме того, издание раскритиковало решение американского президента приостановить проведение совместных с Южной Кореей военных учений.
Ранее в среду сообщалось, что Власти Южной Кореи считают необходимым подробнее разобраться с заявлениями Д.Трампа о том, что совместные с Сеулом военные учения в районе Корейского полуострова приостанавливаются на время переговоров о денуклеаризации КНДР.
Недоумение в связи с этим заявлением президента США также выразили лидер оппозиционной южнокорейской партии "Свободная Корея" Хон Джунпхе и министр обороны Японии Ицунори Онодэра.
О намерении отказаться от совместных военных маневров Д.Трамп заявил в Сингапуре на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР.
На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
1ла ар ан
Интерфакс