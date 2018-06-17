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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 9:45 17.06.2018 - 09:45

Гонконг. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Представители южнокорейского военного командования в ходе контактов с северокорейскими военачальниками предложили КНДР отвести дальнобойную артиллерию от демилитаризованной зоны, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в Сеуле.

"Насколько я понимаю, речь шла о том, чтобы Север отвел угрожающую непосредственно Сеулу артиллерию в более отдаленные районы. Это бы способствовало имплементации Пханмунджомской декларации (между Сеулом и Пхеньяном - ИФ)", - отметил собеседник агентства.

По его информации, предложение прозвучало во время переговоров военных из обеих стран, состоявшихся ранее на этой неделе. Суть идеи состояла в том, чтобы отвести северокорейскую дальнобойную артиллерию из пограничных укрепрайонов на позиции, находящиеся в 30-40 км от демилитаризованной зоны.

При этом в министерстве обороны Южной Кореи не стали подтверждать, что просили КНДР пойти на такой шаг.

Согласно данным Сеула от 2016 года, в распоряжении армии КНДР находится свыше 14 тыс. единиц артиллерии. Расстояние между Сеулом и демилитаризованной зоной составляет всего 24 километра, и поэтому в случае начала военных действий северокорейские орудия смогут вести огонь непосредственно по южнокорейской столице.

В четверг сеульские СМИ сообщили, что КНДР и Южная Корея договорились в полном объеме восстановить линии коммуникации между военными.

Договоренность была достигнута в ходе первых за более чем 10 лет переговоров на уровне генералитета двух стран.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о полной демилитаризации в тестовом режиме пограничной деревни Пханмунджом, которую разделяет демаркационная линия. Кроме того, участники переговоров договорились в полной мере исполнять двустороннее соглашение по предотвращению столкновений в Желтом море.

Переговоры на уровне генералов проводились в соответствии с декларацией по итогам межкорейского саммита 27 апреля, призывающей к совместным усилиям для ослабления напряженности.

Страны частично восстановили линию военной связи на западном побережье в 2018 году, линия на восточном побережье была заблокирована с мая 2011 года, пишет "Ренхап".

Делегацию Южной Кореи возглавлял генерал-майор Ким До Гюн, северокорейскую сторону представлял генерал лейтенант Ан Ик Сан.

Ожидается, что военные из обеих стран организуют новые переговоры либо позже в июне, либо в июле.

1во бп

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