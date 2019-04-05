Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 5:51

Гонконг. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа законодателей из Южной Кореи, входящих в специальный комитет по межкорейскому экономическому сотрудничеству, планирует на следующей неделе посетить территории России и Китая, граничащие с Северной Кореей, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

Одиннадцать законодателей из правящей и оппозиционной партий Республики Корея во главе с Ли Ин Юнгом, возглавляющим комитет, отправятся в Россию и Китай с воскресенья по четверг.

Первым местом, куда приедет делегация, станет Владивосток.

Оттуда политики, согласно источникам, отправятся в китайский Хуньчунь, где посетят логистический комплекс, управляемый южнокорейским POSCO, и обсерваторию в районе Фанчуань, расположенную в треугольнике, где встречаются Китай, Россия и Северная Корея.

После этого законодатели отправятся в китайские Шэньян и Даньдунь.

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