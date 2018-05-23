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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 8:40 23.05.2018 - 08:40

Токио. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Группа южнокорейских журналистов, которым изначально было отказано в визе в КНДР, в среду все же вылетела на правительственном самолете в северокорейский прибрежный город Вонсан, чтобы затем отправиться из него на закрытие ядерного полигона Пунгери, в среду агентство "Ренхап".

"Мы постараемся осветить все события оперативно, подробно и четко, поскольку мы едем туда как представители южнокорейских СМИ для освещения первого шага денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил агентству один из журналистов южнокорейского пула.

На борту самолета VCN-235 находились четыре журналиста из информагентств и четыре телевизионных журналиста, а также два пилота и четыре бортпроводника.

Накануне журналисты из Великобритании, России, Китая и США прилетели в Северную Корею чартерным рейсом из Пекина. С ними вместе должны были полететь журналисты из Южной Кореи, однако позже уже по прибытии в Пекин, откуда они должны были с коллегами отправиться в КНДР, выяснилось, что им отказано в визе.

Ранее в Пхеньяне сообщили, что в конце мая проведут церемонию закрытия Пунгери. Тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны. При этом северокорейские власти отметили, что намерены сделать это "публично", пригласив журналистов и экспертов.

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