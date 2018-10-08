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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 11:08 08.10.2018 - 11:08

*** Прибытие этого самолета во Владивосток СМИ связывают с возможностью скорого визита северокорейского лидера в Россию

Гонконг. 8 октября. ИНТЕРФАКС - В аэропорту Владивостока в воскресенье приземлился северокорейский грузовой самолет, что может свидетельствовать о грядущем визите лидера КНДР в Россию, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

Агентство, ссылаясь на данные источников и ресурсов, следящих за полетами, указывает, что самолет Ил-76 P-914 авиакомпании Air Koryo прилетел во Владивосток из Пхеньяна в воскресенье и улетел обратно в тот же день.

В расписании авиаперелетов рейсов между Москвой и Пхеньяном в воскресенье нет, добавляет агентство.

Этот же самолет использовался для перевозки лимузина Ким Чен Ына в Сингапур в июне 2018 года, где северокорейский лидер встречался с президентом США Дональдом Трампом, отмечает агентство.

Также агентство обратило внимание на то, что Москву недавно посетила замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи, которая могла обсуждать предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию.

Кроме того, пишет агентство, по центральному северокорейскому телевидению в воскресенье транслировали передачу о визите бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира на Дальний Восток в 2002 году.

"Прибытие во Владивосток северокорейского грузового самолета может быть связано с (готовящимся - ИФ) визитом северокорейского лидера Кима в Россию", - заявил агентству источник в Пекине.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на заседании южнокорейского правительства подтвердил, что Ким Чен Ын намерен посетить Россию.

Ранее в октябре о возможности визита до конца текущего года в РФ Ким Чен Ына говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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