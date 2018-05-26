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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 12:42 26.05.2018 - 12:42

Гонконг. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Группа высокопоставленных северокорейских официальных лиц посетила на этой неделе Пекин, что, возможно, указывает на подготовку новой встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в субботу южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на собственные источники.

Так, в субботу пекинском аэропорту были замечены несколько чиновников КНДР, возвращавшихся на родину. Среди них был и один из ведущих помощников Ким Чен Ына.

Таким образом, как отмечает агентство, получила подтверждение появившаяся ранее на этой неделе в СМИ информация о визите высокопоставленной делегации из КНДР в Китай.

"Источник отметил, что эта поездка может означать подготовку еще одного визита Ким Чен Ына в Китай", - отмечает "Ренхап".

Другой источник предположил, что делегация намеревалась из Пекина отправиться в Сингапур для подготовки к саммиту Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, но в итоге вернулась на родину, когда стало известно, что проведение этой встречи в верхах оказалось под вопросом.

Ким Чен Ын в недавнем прошлом дважды посещал Китай для консультаций с Си Цзиньпином.

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