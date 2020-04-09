Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 5:59

Гонконг. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) до сих пор не обнаружили признаков генетической мутации в новом типе коронавируса.

Данный результат был получен после генетического анализа 73 генов от пациентов с коронавирусом, говорится в заявлении KCDC.

Отмечается, что мутация гена может привести к более высокой инфекционности или токсичности и даже может вызвать возможные ошибки при тестировании пациентов.

Полученные данные будут переданы Всемирной организации здравоохранения.

На данный момент в Южной Корее зарегистрировано 10 тыс.423 случаев заражения. Всего за время эпидемии погибли 204 человека, выздоровели 6 тыс. 973.

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