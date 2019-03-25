Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 2:05

Гонконг. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Десятки южнокорейских чиновников отправились на работу в понедельник в миссию связи двух корейских государств, несмотря на отзыв Пхеньяном своего персонала, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения двух Корей.

По данным министерства, около 40 южнокорейских чиновников пересекли западную сухопутную границу по пути в отделение связи в пограничном городе Кэсон на территории КНДР.

При этом на месте уже находится порядка 20 человек.

В пятницу Северная Корея вывела всех своих сотрудников из миссии связи в Кэсоне.

Пхеньян не сообщил причину подобного решения, заявив, что данные действия вызваны приказом "вышестоящих лиц".

В свою очередь эксперты и аналитики предположили, что этот шаг призван оказать давление на Сеул и заставить Южную Корею приложить наибольшие усилия, чтобы убедить Соединенные Штаты снизить свои требования к КНДР в застопорившихся переговорах по денуклеаризации.

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