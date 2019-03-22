Гонконг. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель Южной Кореи по вопросам обеспечения мира на Корейском полуострове Ли До Хун заявил, что в ходе недавних переговоров в Санкт-Петербурге и Брюсселе сфокусировал внимание на способах активизации переговоров по денуклеаризации КНДР, сообщило агентство "Ренхап".

Ли До Хун подчеркнул важность диалога мирового сообщества с КНДР. "В настоящее время самым важным является возобновление диалога, а не давление", - сказал Ли До Хун южнокорейским журналистам.

"Я не думаю, что сейчас настало время для того, чтобы обсуждать такие вопросы", - так он ответил на вопрос, обсуждалось ли в ходе поездок усиление санкций против Пхеньяна.

Ли До Хун также не стал отвечать на вопрос о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. "Я обсуждал разные вопросы (в России - ИФ), и мы договорились продолжить взаимодействие", - сказал дипломат, отметив, что вместе с российской стороной пришел к "согласию, что диалог и переговоры между США и КНДР должны быть возобновлены как можно скорее".

Ли До Хун и замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов ранее на этой неделе обсудили в Санкт-Петербурге текущую ситуацию вокруг Корейского полуострова. Как сообщил российский МИД, в ходе консультаций была "подчеркнута необходимость наращивать усилия всех вовлеченных сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем субрегиона, разработке и реализации совместных шагов на треке корейского урегулирования".

Затем в ходе визита в Брюссель Ли До Хун побывал на сессии комитета по безопасности и политике ЕС, а также встретился с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, с которой обсудил перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.

В четверг "Ренхап" со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Москве с визитом находится один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чхан Сон.

"Ренхап" отмечал, что эта поездка может указывать на подготовку визита Ким Чен Ына в РФ.

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