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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 7:26 12.07.2018 - 07:26

Гонконг. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Войска США не будут выводиться из Южной Кореи даже в случае успешного решения проблемы денуклеаризации КНДР, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

""Южная Корея и Соединенные Штаты придерживаются твердой позиции в отношении роли и важности американского воинского контингента в Корее для мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - сказал он в интервью сингапурскому изданию Straits Times.

Он ответил на вопросы газеты на прошлой неделе, интервью опубликовано в четверг.

Президент отметил, что приостановка совместных американо-южнокорейских военных учений преследует цель создания благоприятного климата на переговорах с Северной Кореей по вопросам денуклеаризации.

"Однако вооруженные силы США в Южной Корее - это совершенно другой вопрос. Он относится к категории южнокорейско-американского альянса, и не может быть предметом обсуждения на переговорах между Северной Кореей и США".

"В настоящее время на Корейском полуострове наблюдается беспрецедентный глобальный поворот. Курс на мир приходит на смену курсу на войну. Очень важно, что Южная Корея, Северная Корея и США совместно сделали первый шаг в этом направлении", - заявил Мун Чжэ Ин.

Он отметил, что Южная Корея нацелена на подписание мирного договора с КНДР в текущем году.

1гк ав

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