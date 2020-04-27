Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 5:18

Гонконг. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр Южной Кореи по делам объединения Ким Ен Чхоль подтвердил, что в настоящее время в обстановке в КНДР не отмечается каких-либо серьезных изменений.

Он на закрытом форуме сказал, что правительство "располагает разведывательными данными, которые дают основание с уверенностью сказать, что ничего необычного не происходит", сообщают СМИ.

В последние дни в мировых СМИ появились сообщения, что лидер КНДР Ким Чен Ын тяжело болен или даже скончался.

Советник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина опроверг эти предположения. В интервью телеканалу Fox News чиновник заявил: "Позиция нашего правительства неизменна. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Пока никаких подозрительных перемещений обнаружено не было".

Ранее эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили, что, как свидетельствуют полученные со спутников фотографии, личный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына был зафиксирован на станции курортного города КНДР Вонасана 21 и 23 апреля.

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило, что в воскресенье государственное радио Северной Кореи информировало, что Ким Чен Ын в воскресенье передал благодарность строителям города Самчжиен, на церемонии открытия которого он сам ранее присутствовал.

Газета "Нодон синмун" в понедельник сообщила о благодарности, которую Ким Чен Ын направил строителям туристического комплекса в Северной Корее. Вместе с тем, сообщений об участии лидера в публичных мероприятиях пока не поступало.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына стали распространяться после того, как он с 11 апреля перестал появляться на публике.

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