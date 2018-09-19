Южнокорейский президент в Пхеньяне посетит фестиваль "Великая страна"
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Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в среду в рамках визита в Пхеньян посетит спортивно-развлекательное мероприятие "Великая страна", сообщил представитель администрации южнокорейского лидера.
Это шоу, в котором принимают участие тысячи акробатов, гимнастов и танцоров, было впервые показано 9 сентября в честь 70-летия образования КНДР. Агентство "Ренхап" подчеркивает, что шоу "Великая страна" является новой версией фестиваля под названием "Ариран", посвященного КНДР и проходившего в Пхеньяне в последний раз в 2013 году.
"В сегодняшнем представлении могут быть элементы, приветствующие визит южнокорейского президента, также может быть изменено название мероприятия", - приводит "Ренхап" слова спикера администрации президента Южной Кореи.
По окончании этого шоу, как ожидается, Мун Чжэ Ин выступит с речью перед зрителями и участниками мероприятия.
Пресс-секретарь не смог уточнить, будет ли лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовать на фестивале.
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Интерфакс