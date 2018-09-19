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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 11:22 19.09.2018 - 11:22

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в среду в рамках визита в Пхеньян посетит спортивно-развлекательное мероприятие "Великая страна", сообщил представитель администрации южнокорейского лидера.

Это шоу, в котором принимают участие тысячи акробатов, гимнастов и танцоров, было впервые показано 9 сентября в честь 70-летия образования КНДР. Агентство "Ренхап" подчеркивает, что шоу "Великая страна" является новой версией фестиваля под названием "Ариран", посвященного КНДР и проходившего в Пхеньяне в последний раз в 2013 году.

"В сегодняшнем представлении могут быть элементы, приветствующие визит южнокорейского президента, также может быть изменено название мероприятия", - приводит "Ренхап" слова спикера администрации президента Южной Кореи.

По окончании этого шоу, как ожидается, Мун Чжэ Ин выступит с речью перед зрителями и участниками мероприятия.

Пресс-секретарь не смог уточнить, будет ли лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовать на фестивале.

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