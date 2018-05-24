Южнокорейский президент обсуждает с высшими помощниками в сфере безопасности решение Трампа отказаться от встречи с Ким Чен Ыном
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг созвал встречу основных помощников в сфере безопасности после того, как стало известно о решении президента США Дональда Трампа отказаться от проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство "Ренхап".
Ранее сообщалось, что в администрации президента Южной Кореи приступили к выяснению причин отказа президента США Дональда Трампа от переговоров с лидером КНДР, назначенных на 12 июня в Сингапуре.
Д.Трамп в четверг направил Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит США-КНДР, назначенный на 12 июня, не состоится. Д.Трамп также выразил надежду на проведение такого саммита в будущем.
ар
Интерфакс