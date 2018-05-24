Южнокорейский президент призвал Трампа и Ким Чен Ына провести переговоры
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Гонконг. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, после решения президента США Дональда Трампа отменить саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, обратился к лидерам двух стран с призывом провести прямые переговоры.
"Денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира - исторические задачи, от которых нельзя отказаться и которые нельзя отложить", - говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.
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Аю об
Интерфакс