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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 9:39 28.05.2018 - 09:39

Гонконг. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от подчиненных, чтобы они создали необходимые условия для возможности проведения заранее незапланированных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает в понедельник телеканал Уай-Ти-Эн.

"Самым важным на последнем саммите Южной и Северной Кореи был тот факт, что мы (с Ким Чен Ыном - ИФ) пропустили сложные процедуры и протоколы и встретились в будничном режиме, как если бы проводили ежедневную встречу", - приводит Уай-Ти-Эн слова президента, сказанные во время встречи с советниками.

Он уточнил, что приготовления к подобным встречам с лидером КНДР также должны включать в себя оповещение заинтересованных стран и создание условий для освещения этого мероприятия СМИ.

В то же время Мун Чжэ Ин подчеркнул важность официальных саммитов и упомянул о планах поехать в Пхеньян, что может стать уже третьим саммитом Южная Корея-КНДР за этот год.

"Регулярные официальные саммиты, такие как в Пханмунджоме или Пхеньянский саммит, запланированный на эту осень, очень важны для развития связей между Южной и Северной Кореей", - подчеркнул президент.

В субботу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу в демилитаризованной зоне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын заверил его в готовности к дальнейшей работе над денуклеаризацией и к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну слова Д.Трампа о том, что США готовы прекратить противостояние с КНДР и налаживать экономические отношения с этой страной, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.

аю ар

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