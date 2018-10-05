Южнокорейский суд приговорил бывшего президента Ли Мён Бака к 15 годам тюрьмы за коррупцию
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Гонконг. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Суд Южной Кореи в пятницу назначил наказание экс-президенту Южной Кореи Ли Мён Баку в виде лишения свободы сроком на 15 лет по делу о коррупции, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
Ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы.
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Интерфакс