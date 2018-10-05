Южнокорейский суд приговорил бывшего президента Ли Мён Бака к 15 годам тюрьмы за коррупцию

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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 8:19 05.10.2018 - 08:19

Гонконг. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Суд Южной Кореи в пятницу назначил наказание экс-президенту Южной Кореи Ли Мён Баку в виде лишения свободы сроком на 15 лет по делу о коррупции, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн. Ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы. ПОСЛЕДУЕТ 1аю ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс