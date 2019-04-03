Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 9:20

Гонконг. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Танкер под южнокорейским флагом, который, предположительно, нарушил санкции ООН в отношении Северной Кореи, задержан и стоит в порту Пусана уже полгода, пишет газета "Чосон ильбо".

"В министерстве иностранных дел (Южной Кореи - ИФ) заявили, что судну не разрешают покинуть порт Пусана с октября прошлого года, его подозревают в нарушении резолюций Совбеза ООН", - пишет газета.

При этом в министерстве не объяснили, почему информацию о задержании судна обнародовали лишь спустя полгода.

По данным газеты, правительство приступило к расследованию на основании сведений, полученных от американской разведки. По данным спецслужб США, танкер должен был произвести перекачку нефти на другой танкер в открытом море.

По данным источника газеты в МИД Южной Кореи, расследование началось еще около года назад.

"Мы начали расследование в отношении судна около года назад, и мы также тесно консультировались с Совбезом ООН", - сказал он.

Танкер был построен в 2000 году, он может перевозить порядка 7,8 тыс. тонны груза.

В случае, если расследование подтвердит подозрения, этот танкер будет занесен санкционным комитетом ООН в черный список.

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