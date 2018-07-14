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Этот контент был опубликован 14 июля 2018 г. 9:55 14.07.2018 - 09:55

Гонконг. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе по поводу нарушения российскими военными самолетами опознавательной зоны южнокорейской ПВО (KADIZ), сообщает агентство "Ренхап".

"(Нарушение - ИФ) российскими военными самолетами не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии. И поскольку существует вероятность столкновения в воздухе, мы призываем Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - цитирует агентство слова представителя южнокорейского оборонного ведомства, сказанные российскому военному атташе Андрею Фалилееву.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщили, что два российских военных самолета в пятницу четыре раза нарушили опознавательную (идентификационную) зону ПВО Южной Кореи. "Мы подняли в воздух военные самолеты, чтобы те осуществили стандартные тактические меры вроде проведения воздушных маневров в ответ и передачи предупреждений российским самолетам не находиться в KADIZ (идентификационная зона ПВО Южной Кореи) вплоть до того момента, пока они не покинут зону", - приводит агентство заявление южнокорейских военных.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что Южная Корея и Япония поднимали истребители для сопровождения двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные заявили, что на отдельных этапах маршрута российские Ту-95МС сопровождались истребителями F-15, F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2A ВВС Японии.

1кю ав

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