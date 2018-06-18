Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 11:10 18.06.2018 - 11:10

Гонконг. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Жители Южной Кореи больше, чем жители Японии, верят в возможность денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на совместный японско-южнокорейский опрос.

Так, среди южнокорейцев 13,7% верят, что денуклеаризация на Корейском полуострове будет проведена в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите лидеров КНДР и Южной Кореи. Среди граждан Японии в полную денуклеаризацию верят только 1,2% опрошенных.

В то, что Северная Корея будет прикладывать усилия для денуклеаризации, но процесс займет очень продолжительное время, верят 45,6% южнокорейцев и 24,3% японцев.

В Японии 65,1% респондентов заявили, что они вообще не считают, что проблема будет решена.

По итогам переговоров и дискуссий между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которые проходили 27 апреля, лидеры Южной Кореи и КНДР договорились о совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Сегодня Ким Чен Ын и я - мы договорились о том, что полная денуклеаризация Корейского полуострова будет достигнута - это наша цель", - сказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе своего итогового заявления.

В совместном заявлении по итогам встречи корейских лидеров говорилось, что "Южная и Северная Кореи подтвердили совместную цель по созданию путем полной денуклеаризации безъядерного Корейского полуострова".

Опрос совместно провели южнокорейский аналитический центр "институт Восточной Азии" и японский аналитический центр Genron NPO.

В опросе приняли участие 1014 граждан Южной Кореи и 1000 граждан Японии.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line