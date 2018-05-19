Юнкер выразил солидарность с кубинским народом в связи с крушением пассажирского самолета близ Гаваны

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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 12:55 19.05.2018 - 12:55

Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер скорбит по жертвам авиакатастрофы близ Гаваны. "Сердечные соболезнования семьям жертв авиакатастрофы вчера на Кубе. Выражаю солидарность с кубинским народом", - написал он в субботу в своем "Твиттере". Как сообщалось, в пятницу в 12:08 самолет кубинской авиакомпании Cubana de aviacion Boeing 737-200, выполнявший внутренний рейс по маршруту Гавана-Ольгин, разбился в гаванском аэропорту им. Х.Марти. На борту самолета было более 100 человек. ов ри Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс