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Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер скорбит по жертвам авиакатастрофы близ Гаваны.

"Сердечные соболезнования семьям жертв авиакатастрофы вчера на Кубе. Выражаю солидарность с кубинским народом", - написал он в субботу в своем "Твиттере".

Как сообщалось, в пятницу в 12:08 самолет кубинской авиакомпании Cubana de aviacion Boeing 737-200, выполнявший внутренний рейс по маршруту Гавана-Ольгин, разбился в гаванском аэропорту им. Х.Марти. На борту самолета было более 100 человек.

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Интерфакс