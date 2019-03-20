Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 14:31

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй высказался против того, чтобы процедура выхода Великобритании была отложена на срок после выборов в Европейский парламент 23 и 26 мая.

"Председатель (Европейской комиссии) четко указал премьер-министру (Великобритании), что выступает против того, чтобы (процедура Brexit) была продлена на срок, более поздний, чем выборы в Европейский парламент", - сообщил на пресс-конференции представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

1ар де

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