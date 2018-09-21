Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 14:44 21.09.2018 - 14:44

*** Глава дипломатии ЕС проведет в ООН министерское совещание по СВПД

Брюссель. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини будут на следующей неделе участвовать в ООН в ряде встреч и мероприятий высокого уровня, сообщил d gznybwe официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Председатель Юнкер пересечет в воскресенье Атлантику, чтобы встретиться в Нью-Йорке "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гуттеришем и еще раз подтвердить стратегическое партнерство между ЕС и ООН", - заявил пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Высокий представитель ЕС и заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини также будет присутствовать на этом подготовительном совещании перед Генеральной Ассамблеей, которая, как вы знаете, продлится всю следующую неделю", - добавил М.Схинас.

Он также сообщил, что в воскресенье Ж.-К.Юнкер вместе с генсеком ООН встретится с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом по поводу трехсторонней встречи ЕС-АС-ООН.

24 сентября Ж.-Ю.Юнкер выступит на конференции высокого уровня по всеобщему миру в честь 100-летия Нельсона Манделы. Кроме того, в планах председателя Еврокомиссии встречи с президентом Кении Ухуру Кениатой и президентом Руанды и председателем Африканского союза Полем Кагаме, новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, а также участие в открытии Генеральной Ассамблеи.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, как она уже объявляла ранее, проведет 24 сентября неформальную встречу министров иностранных дел ЕС по Сирии и Ливии.

В тот же день она возглавит министерское совещание формата E3/EU+2 и Ирана по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщила в пятницу в Брюсселе пресс-служба Европейской комиссии.

Кроме того, в последующие дни "на полях" ГА ООН высокий представитель ЕС созовет совещание Global Tech Panel с участием представителей частного сектора и гражданского общества с целью развития "новых типов сотрудничества между дипломатией и технологией".

Ф.Могерини будет председательствовать на организованной ЕС пятой встрече высокого уровня по сирийскому кризису, чтобы "подтвердить поддержку политического решения сирийского конфликта Евросоюзом и международным сообществом и ответить на гуманитарные нужды". Она примет участие в созыве министерского совещания по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, а также будет представлять ЕС на совещании высокого уровня по Сомали.

Глава европейской дипломатии встретится с руководителями стран Западных Балкан. Она запустит вместе со спецпредставителем ЕС по правам человека Ставросом Ламбринидисом инициативу "Good Human Rights Stories" в поддержку защиты прав человека в мире в рамках 70-летия Всеобщей декларации прав человека, а также представит совместную инициативу ЕС и ООН против искоренения всех форм насилия в отношении женщин.

1ов ар

Neuer Inhalt Horizontal Line