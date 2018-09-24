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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 5:42 24.09.2018 - 05:42

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Актуальные международные проблемы, включая принцип многосторонности и реформирование ООН обсудили в Нью-Йорке "на полях" 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек организации Антониу Гуттериш, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы здесь, чтобы сказать, что многосторонний подход не умер, его нужно поддерживать - это единственный имеющийся у нас шанс, чтобы сформировать такое будущее земного шара, которое было бы приемлемым для всех заинтересованных сторон", - заявил в ходе встречи Ж.-К.Юнкер, слова которого приводятся в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе в ночь на понедельник".

Европейская комиссия также подчеркнула, что "в период беспрецедентных и неотложных глобальных вызовов ООН и ЕС продолжают совместно действовать в качестве позитивных сил ради перемен с целью поддержки и возобновления полной приверженности принципам многосторонности и глобального порядка, основанного на правилах".

"В быстро меняющейся картине мира осуществление реформы системы ООН имеет решающее значение. Европейский союз привержен укреплению и дальнейшему развитию многосторонней системы с реформированной ООН в ее основе", - говорится в сообщении ЕК.

Кроме того, по мнению сторон, 70 годовщина принятия Всеобщей декларации прав человека - это "возможность подтвердить приверженность обеих организаций защите прав человека и основных свобод во всем мире".

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