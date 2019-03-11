Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Страсбурге, что на состоявшейся встрече с британским премьером Терезой Мэй договорился о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Наша работа всегда была креативной, и наша рука всегда протянутой (партнеру - ИФ). И в таком духе премьер-министр и я договорились о юридически обязывающем инструменте по соглашению о выходе, который уточняет, дает юридические гарантии по характеру backstop", - сказал Ж.-К.Юнкер на совместной с Т.Мэй пресс-конференции в ночь на вторник.

"Backstop - это страховой полис. Не больше, не меньше. Замысел не в том, чтобы его использовать, как это бывает в случае всех страховых полисов. И если он должен будет быть использованным, он никогда не станет ловушкой. Речь о том, чтобы всегда позволить другой стороне иметь дверь для выхода", - объяснил глава Еврокомиссии.

Он сообщил, что уже проинформировал председателя Евросовета Дональда Туска о достигнутой договоренности. "Я его просил рекомендовать Европейскому совету одобрить этот совместный инструмент при условии позитивного голосования (по соглашению о Brexit - ИФ) в Палате общин", - сказал Ж.-К.Юнкер.

По его словам, это второй шанс. Третьего шанса не будет, потому что не может быть "страхования страхования", если голосование в британском парламенте снова провалится.

"Если Палата общин поддержит соглашение о выходе, Европейский союз будет готов немедленно начать подготовку к переговорам с целью защитить наши будущие отношения", - пообещал Ж.-К.Юнкер.

Он выразил надежду, что "сегодняшние юридические обязательства будут достаточно убедительными, чтобы обеспечить убедительное голосование (в британском парламенте - ИФ) завтра".

"Я убежден, что соглашение, к которому мы сегодня пришли, - единственно осуществимое соглашение", - подчеркнул председатель Европейской комиссии.

В ответ на вопрос журналиста он повторил, что "не будет новых переговоров" по соглашению о Brexit.

1ов гс

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