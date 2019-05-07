Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 19:22

Брюссель. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает неприемлемым то, что польский телеканал провел параллель между председателем Евросовета Дональдом Туском и Иосифом Сталиным, а также - Адольфом Гитлером, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Такое сравнение, заявил Ж.-К.Юнкер, "совершенно неприемлемо и, я должен сказать, крайне омерзительно".

Ранее польское национальное телевидение показало видеоряд, в котором за изображением Д.Туска следовали видеозаписи с "разделившими" Польшу И.Сталиным и А.Гитлером.

Таким сравнением, отмечают европейские СМИ, польское телевидение пыталось показать, что Д.Туск больше способствует интересам Германии, а не Польши, где он был премьер-министром с 2007 по 2014 годы.

В настоящее время большинство в парламенте Польши принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", которая, по утверждению европейских СМИ, в значительной мере контролирует национальное телевидение в стране.

Видеоряд с И.Сталиным и А.Гитлером, по данным СМИ, стал реакцией на недавнее выступление Д.Туска в Варшаве, в котором он раскритиковал правящую партию, обвинив ее в нарушении конституции страны.

В Польше осенью 2019 года пройдут выборы в парламент, выборы президента - в 2020 году. Срок Д.Туска на посту председателя Евросовета истекает в ноябре, эксперты ожидают, что после этого он может вернуться в польскую политику.

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