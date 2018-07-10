Юнкер назвал партнерство ЕС и НАТО естественным и основополагающим
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Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал основополагающим партнерство ЕС и НАТО после церемонии подписания во вторник в Брюсселе второй совместной декларации о сотрудничестве НАТО и ЕС.
"НАТО и Европейский союз являются самими естественными партнерами, какие только могут быть. Это вопрос безопасности, вопрос здравого смысла. У нас 22 члена ЕС входят в альянс, и почти 95% населения нашего Европейского союза живут в странах НАТО", - сказал глава Еврокомиссии.
"Мы вместе выполняем наши обязательства, чтобы наши граждане жили в безопасности. Мы разделяем те же ценности. НАТО и Европейский союз одинаково привязаны к свободе, демократии, и мы также противостоим общим вызовам", - отметил Ж.-К.Юнкер.
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Интерфакс