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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 13:27 19.06.2018 - 13:27

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отправится во вторник в германскую правительственную резиденцию Мезеберг близ Берлина для участия в трехсторонней встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Вчера и в воскресенье председатель Юнкер беседовал по телефону с канцлером Меркель и говорил сегодня утром по телефону с президентом Макроном. Они обсуждали организацию встречи сегодня вечером, на которой будут затронуты различные вопросы, предусмотренные в повестке дня Европейского совета (28-29 июня - ИФ), особенно валютно-экономический союз и миграция - темы, требующие соглашения", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

В том, что касается миграции, Ж.-К.Юнкер в ходе телефонных разговоров напомнил некоторые уже выдвинутые Еврокомиссией предложения, по большинству из которых достигнут значительный прогресс, и глава ЕК продолжит работать ради соглашения на Европейском совете, отметил А.Винтерштейн.

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