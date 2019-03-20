Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 9:32

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает маловероятным, что решение по отсрочке Brexit будет принято на саммите ЕС на этой неделе, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его мнению, руководству ЕС может понадобиться еще одна встреча по Brexit на следующей неделе.

"Мне кажется, что на этой неделе на Европейском совете решения не будет. Нам, возможно, придется встретиться вновь на следующей неделе", - заявил он в эфире немецкой радиостанции "Дойчландфунк".

Ранее сообщалось, что Европейский совет соберется в Брюсселе 21-22 марта, чтобы обсудить, в частности, ситуацию вокруг Brexit.

Согласно проекту повестки саммита, 21 марта главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудят "последнее развитие событий в результате уведомления Соединенного Королевства по статье 50 (Договора о ЕС о выходе государства-члена из союза - ИФ)".

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