Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 10:11

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер обсудил с британским премьером Борисом Джонсоном ситуацию с переговорами ЕС-Великобритания по Brexit, сообщила в своем твиттере официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Контакты между командами ЕС и Соединенного Королевства продолжаются. Юнкер только что говорил с Джонсоном. На счету каждый час и минута до Европейского совета. Мы хотим заключения (соглашения)", - написала в четверг пресс-секретарь.

Во второй половине дня в Брюсселе откроется саммит Европейского союза, центральным вопросом которого будет Brexit. Стороны продолжают вести переговоры, и каждая заявляет о желании завершить их соглашением.

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