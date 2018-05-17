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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 16:14 17.05.2018 - 16:14

*** Он подчеркнул, что "это вопрос достоинства"

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в очередной раз заявил, что Брюссель желает бессрочного освобождения от американских ввозных пошлин европейских стали и алюминия.

"Если освобождение будет бессрочным, мы могли бы посмотреть, как мы можем улучшить взаимный допуск к рынкам, в частности, для автомобилей, и либерализовать государственные рынки. Но я повторяю: мы не будем вести переговоры при этой угрозе, которая давит на нас. Это вопрос достоинства", - сказал глава Еврокомиссии в четверг на пресс-конференции после завершения саммита ЕС - Западные Балканы в Софии.

"Мы вполне можем приступить к диалогу с нашими трансатлантическими партнерами. Мы хотим усилить наше энергетическое партнерство, в частности, что касается природного сжиженного газа", - пояснил Ж.-К.Юнкер.

По его словам, могут также быть продолжены специальные дискуссии за рамками торговых переговоров.

"Если Соединенные Штаты к этому готовы, мы бы хотели обсуждать реформу ВТО", - добавил он.

***/ Ов мф

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