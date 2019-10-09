Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 17:31

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - ЕС ведет дискуссии с Великобританией по Brexit относительно сроков ее выхода из Евросоюза, и пока это еще возможно на основе соглашения, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Лично я не исключаю соглашения", - сказал глава ЕК в среду в Европарламенте в рамках дебатов о подготовке заседания Европейского совета 17-18 октября.

Он отметил, что вместе с координатором ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье продолжает работать над этим и не желает, чтобы на них показывали пальцем, как Лондон уже начал это делать. "Мы увидим в ближайшие дни, как будут развиваться события", - добавил Юнкер.

В свою очередь, Барнье заявил евродепутатам, что "никто в Лондоне или где-либо еще не должен удивляться тому, что ЕС настаивает, чтобы в этом соглашении о выходе заключалось дееспособное, юридически надежное и устойчивое решение". Потому что Brexit, когда он произойдет, должен быть устойчивым, пояснил главный переговорщик ЕС.

По его словам, британское предложение по ирландской границе не содержат гарантий, которые предусмотрены ранее достигнутыми договоренностями.

Барнье перечислил четыре основных пункта расхождений ЕС с Великобританией: таможенный контроль на ирландской границе, юридически осуществимые решения, которые ЕС видит в предложенном страховочном плане по ирландской границе (backstop), роль Северной Ирландии в реализации условий Brexit при защите Белфастского соглашения 1998 года, политическая декларация о будущих отношениях сторон, которую британская сторона намерена упростить, исключив положения о строительстве будущего партнерства.

"Британское предложение в том виде, в каком есть и с которым мы не можем согласиться, подменило бы дееспособное, практическое, законное решение гипотетическим и временным решением", - заявил Барнье.

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