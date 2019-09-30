Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 12:41

Брюссель. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по состоянию здоровья не смог посетить памятную церемонию в связи с кончиной Жака Ширака, которая проходит в Париже, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Председатель не смог быть сегодня в Париже, но он, как и вся комиссия, сочувствует французам в этот день национального траура по случаю смерти президента Ширака", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она также обратила внимание журналистов, что флаги ЕС на здании Еврокомиссии приспущены до вечера в знак траура в этот день.

Юнкера с Шираком связывала дружба. В своем послании с соболезнованиями в день смерти бывшего президента Франции 26 сентября он написал: "Между нами не было секретов, он был мне, как брат. Сегодня Европа теряет одну из своих знаковых фигур, Франция - великого государственного человека, а я - верного друга и попутчика с давнего времени".

В это же время в Париже в церкви Святого Сульпиция проходит официальная церемония в память бывшего президента Ширака, на которой, среди других иностранных гостей присутствует президент России Владимир Путин.

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