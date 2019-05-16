Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 17:14

Берлин. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил об угрозе сделок центристских партий Европы с правыми силами в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в конце мая.

"Никто не может недооценивать угрозу со стороны правых сил. Я обеспокоен, что картина Европы приобретет более темные тона, когда традиционные европейские партии пойдут на компромиссы с крайне-правыми", - заявил он в интервью австрийской газете "Штандарт".

Он призвал членов своей Христианско-социальной народной партии в Люксембурге покинуть Европейскую народную партию, если последняя заключит какие-либо сделки с правыми движениями.

Также в интервью Юнкер раскритиковал позицию австрийского канцлера Себастьяна Курца за политику по противодействию миграции.

"Я считаю, что Курц - стойкий европеец. Но мне кажется, это не очень хорошо, когда те, кто говорит от лица Европы, добавляет свой голос к голосам оппонентов (миграционной политики Европы - ИФ)", - отметил Юнкер.

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