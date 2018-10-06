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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 12:37 06.10.2018 - 12:37

Берлин. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не готов к масштабной критике России в свете последних событий.

"Я не готов устраивать России большую выволочку несмотря на то, что недавно я опубликовал в Брюсселе коммюнике, в котором мы очень критически высказываемся относительно событий в Нидерландах", - заявил Ж-К.Юнкер в интервью, опубликованном в субботу в трех австрийских изданиях - "Штандард", "Курьер" и "Фальтер".

По словам представителя Еврокомиссии, несмотря на то, что недовольство Россией в Европе в настоящее время сильно растет, необходимо оставаться "в контакте по причинам архитектуры безопасности".

"Я выступаю за то, чтобы сохранять хладнокровие, не поддаваясь русским", - подчеркнул он.

На этой неделе власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью.

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