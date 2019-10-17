Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 12:10

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал в четверг быстро завершить работу над выходом Великобритании из ЕС и приступить к определению принципов дальнейшего взаимодействия сторон.

"Я считаю, что настало время для завершения процесса выхода (Великобритании из ЕС - ИФ). Нам нужно двигаться дальше, причем - как можно быстрее, и заняться переговорами о будущем партнерства ЕС с Великобританией", - отмечает он в письме председателю Европейского совета Дональду Туску. Это письмо Юнкер опубликовал в своем твиттере.

Ранее Юнкер и премьер Великобритании Борис Джонсон объявили, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit. Теперь этот документ предстоит утвердить британскому парламенту.

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