Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 15:10

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о своих двойственных чувствах после заключения соглашения по Brexit.

"Могу сказать, что я рад этому соглашению, но мне грустно от Brexit", - сказал Юнкер в четверг в Брюсселе во время совместного с британским премьером Борисом Джонсоном заявления для прессы после объявления о достигнутом соглашении.

Глава Еврокомиссии отметил, что также рад возможности продолжить обмен мнениями с Джонсоном. "Потому что теперь мы может запустить переговоры о наших будущих отношениях", - заявил Юнкер.

Ранее в четверг стало известно, что ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit. Теперь оно должно быть ратифицировано. В ЕС это сделает, в частности, Европарламент. Главный переговорщик ЕС по вопросу выхода из Евросоюза Мишель Барнье предположил, что там голосование должно пройти без сюрпризов. Как он, так и британский премьер Борис Джонсон считают реальным быстро завершить все формальности, чтобы завершить Brexit в соответствии с планом - 31 октября 2019 года.

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