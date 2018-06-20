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Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер созывает неформальное рабочее совещание руководителей ряда заинтересованных стран ЕС по вопросу миграции и предоставления убежища, объявила в среду в Брюсселе пресс-служба ЕК.

"Цель совещания, которое состоится в воскресенье в штаб-квартире (Евро)комиссии в том, чтобы провести работу над европейскими решениями ввиду Европейского совета (28-29 июня - ИФ)", - говорится в коммюнике ЕК.

"Совещание состоится на уровне глав государств и правительств", - отмечается в документе.

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Интерфакс