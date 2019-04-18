Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 11:02

Брюссель. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в четверг выразил соболезнования семьям и друзьям погибших в автокатастрофе на Мадейре.

"Я с глубокой печалью узнал о трагическом происшествии на португальском острове Мадейра, которое унесло жизни 29 европейских граждан из Германии", - говорится в заявлении Ж.-К.Юнкера, распространенном пресс-службой.

"От имени Европейской комиссии я бы хотел выразить мои искренние соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб", - отметил председатель ЕК.

Ж.-К.Юнкер также поблагодарил экстренные службы Мадейры, а также португальское руководство за оперативные действия и пожелал скорейшего выздоровления всем получившим травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером. Туристический автобус, в котором в основном находились граждане ФРГ, на крутом повороте на холме выехал за пределы дороги и рухнул на крышу дома. Погибли 29 человек. Еще 27 человек, включая водителя и экскурсовода, получили ранения.

1эф вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!