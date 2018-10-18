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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 16:47 18.10.2018 - 16:47

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что считает опасным для обеих сторон выход Британии из ЕС без соглашения, и поддержал идею премьера Британии Терезы Мэй о продлении переходного периода после Brexit.

"Продление переходного периода, которое, возможно, произойдет, это неплохая идея. Это не лучшая наша идея. Но я думаю, что это дает нам некоторое пространство для подготовки будущих отношений", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Он выразил уверенность, что при председательстве Дональда Туска в Европейском совете соглашение с Британией будет заключено.

"Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что мы не останемся без соглашения. Отсутствие соглашения будет опасным как для Британии, так и для ЕС", - сказал Ж.-К.Юнкер.

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