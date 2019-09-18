Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 9:43

Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду заявил о высокой вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения, регулирующего дальнейшие отношения сторон, сообщает агентство Associated Press.

По словам Юнкера, риск "жёсткого" Brexit "остается очень реальным".

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве писало, что Лондон ведет переговоры с Брюсселем о новом соглашении по Brexit, однако, по-видимому, не будет представлять ЕС конкретных письменных предложений до саммита ЕС 17-18 октября.

Во вторник Юнкер доложил Еврокомиссии, что Лондон до сих пор не сделал никаких предложений к соглашению по Brexit.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

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