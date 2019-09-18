***Глава Еврокомиссии считает ключевым вопросом Brexit "страховочный план" по ирландской границе

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Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду заявил о высокой вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения, регулирующего дальнейшие отношения сторон, сообщает агентство Associated Press.

По словам Юнкера, риск "жёсткого" Brexit "остается очень реальным".

В среду во время дебатов в Европарламенте о Brexit Юнкер и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье основное внимание уделяли "страховочному плану" ("бэкстопу") по ирландской границе.

Юнкер назвал три цели, на которые направлен "бэкстоп": избежать физической границы на острове Ирландия, сохранить целостность единого рынка и место Ирландии на этом рынке, защитить сотрудничество севера и юга Ирландии и островную экономику - "главный элемент стабильности и мира в Ирландии, закрепленный в Соглашении Страстной пятницы (Белфастском соглашении 1998 года - ИФ)".

"Я сказал премьер-министру (Великобритании Борису - ИФ) Джонсону, что не испытываю никакой эмоциональной привязанности к страховочному плану. Но я ясно указал, что твердо придерживаюсь целей, которым он служит. Вот почему я предложил британскому премьер-министру сделать конкретные, реализуемые и письменные предложения по альтернативным путям, которые позволили бы нам достичь этих целей", - продолжил глава Еврокомиссии.

"Пока такие предложения не представлены, я не смогу сказать, глядя вам прямо в глаза, что был достигнут реальный прогресс", - заявил Юнкер, характеризуя состояние переговоров по Brexit.

Барнье в свою очередь также объяснил твердость позиции ЕС по "бэкстопу". По его словам, именно Ирландии Brexit создает наибольшее число проблем и рисков.

"Причина нашей настойчивости по этому пункту не идеологическая и никогда такой не была. Она полностью прагматичная. Речь идет о том, чтобы с помощью того, что называют "бэкстоп" или страховочной сеткой, обеспечить своего рода гарантию, позволяющую нам сохранить во всех обстоятельствах те три требования, о которых сказал председатель комиссии: мы не хотим возврата к физической границе для Ирландии, мы хотим защитить Белфастское соглашение по всем его измерениям, мы должны сохранить целостность нашего единого рынка", - заявил главный переговорщик ЕС по Brexit.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве писало, что Лондон ведет переговоры с Брюсселем о новом соглашении по Brexit, однако, по-видимому, не будет представлять ЕС конкретных письменных предложений до саммита ЕС 17-18 октября.

Во вторник Юнкер доложил Еврокомиссии, что Лондон до сих пор не сделал никаких предложений к соглашению по Brexit.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

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