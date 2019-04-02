Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер затруднился ответить на вопрос, насколько твердо сегодня можно говорить о том, что Brexit идет к варианту без соглашения.

"Это трудно сказать, потому что в момент, когда мы говорим, британское правительство по-прежнему находится на совещании, чтобы понять, каким может быть выход из проблемы", - сказал Ж.-К.Юнкер, отвечая во вторник на вопросы журналистов в прямом эфире телеканала RTBF.

При этом на вопрос, верит ли он еще в Brexit с соглашением, глава Еврокомиссии ответил: "Я над этим работаю. Я не осмелюсь сказать, что каждую минуту, потому что это было бы нелепым, но я постоянно работаю, чтобы избежать того, что было бы катастрофой и для Соединенного Королевства, особенно для Соединенного Королевства, но также и для стран европейского континента".

Ж.-К.Юнкер отметил, что в ближайшие дни станет ясно, к чему они придут, каковым будет "выход из этих бурных дебатов в британском парламенте, в Соединенном Королевстве, а также и у нас".

Он в очередной раз за последние дни привел свое сравнение Палаты общин со сфинксом: "Если сравнить британский парламент с египетским сфинксом, то сфинкс покажется открытой книгой".

"Мы не знаем, куда хочет идти Соединенное Королевство. Мы не испытывали духа реванша в отношении Соединенного Королевства после суверенного решения британского народа покинуть Европейский союз. Это плохое решение, однако это решение британского народа. Но нужно, чтобы Соединенное Королевство объяснило нам миллиметр за миллиметром, куда оно хочет идти", - продолжил председатель ЕК.

Ж.-К.Юнкер указал на "полную неспособность договориться на уровне (британского - ИФ) парламента по какому бы то ни было выходу из этой проблемы".

На вопрос, чья ошибка - бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, затеявшего референдум по Brexit; нынешнего премьера Терезы Мэй, занимавшейся переговорами; или британского парламента, не способного найти решение, глава Еврокомиссии ответил: "Вы действительно думаете, что, если я скажу сегодня, кто виноват, это позволит нам быстро достичь согласия? Нет!".

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