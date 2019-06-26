Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 0:36

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Белый дом и Министерство юстиции США не планируют блокировать показания бывшего специального прокурора Роберта Мюллера перед комитетами Конгресса 17 июля, заявил CNN адвокат президента Дональда Трампа Джей Секулов.

"Здесь нет никаких законных шагов, которые могут быть предприняты", - отметил Секулов.

Он ожидает, что показания Мюллера будут соответствовать его докладу.

По мнению Секулова, "конечно, было бы неуместно", если бы спецпрокурор представил какие-либо новые данные в своих показаниях.

Адвокат Трампа подчеркнул, что юридическая команда президента досконально изучила доклад Мюллера, и назвал его "запутанным" и "очень трудным для понимания".

Секулов добавил, что адвокаты президента не готовятся к импичменту.

"У нас нет команды по подготовке импичмента. Я вообще не рассматриваю импичмент как угрозу", - заявил он.

Ранее стало известно, что спецпрокурор будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США 17 июля.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Мюллер, который вел расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, первоначально отказывался от дачи показаний.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!