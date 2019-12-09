Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 16:23

*** Демократы намерены доказать факт злоупотребления властью со стороны президента

Вашингтон 9 декабря. ИНТЕРФАКС - В юридическом комитете Палаты представителей США в понедельник проходят очередные слушания по вопросу о возможности запуска процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа, главная цель которых - выявить нарушения в исполнении президентом служебных обязанностей, сообщило в понедельник телеканал ABC News.

Выступая в начале слушаний, председатель юридического комитета, демократ Джерри Надлер отметил, что "наиболее серьезными преступлениями являются злоупотребление властью, государственная измена... и коррупция на госслужбе", подчеркнув, что "любое из этих (президентских - ИФ) нарушений общественного доверия заставит членов этого комитета принять меры" согласно Конституции.

По данным телеканала, демократы планируют выступить в поддержку заявления о том, что Трамп использует свой пост для личной политической выгоды перед выборами, а также "предает национальную безопасность и коррумпирует выборы с помощью иностранного правительства".

На слушаниях проходят выступления адвокатов и юридических советников двух комитетов - комитета по разведке и юридического комитета.

Конгрессмены выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

На прошлой неделе в юридическом комитете палаты представителей США прошли слушания с участием экспертов по конституционному праву. Все трое экспертов, вызванных в комитет демократами, сошлись во мнении, что основания для импичмента Трампа существуют.

Составление обвинений в отношении президента - очередной этап процедуры импичмента. Оно происходит в юридическом комитете после того, как его члены решат, есть ли основания для импичмента президента. Комитет рассматривает каждый пункт обвинения и большинством решает, принимать ли его.

Сами обвинения не ведут автоматически к отставке президента. Пункты обвинений выносятся на голосование в палату представителей США, для того, чтобы их приняли, необходимо простое большинство. Сейчас в сенате большинство у демократов, поэтому не исключено, что процедура импичмента продвинется дальше.

На следующем этапе процедура импичмента переносится в верхнюю палату - сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!