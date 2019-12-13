Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 16:07

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Юридический комитет Палаты представителей конгресса США в пятницу вынесет решение по двум статьям импичмента американского президента Дональда Трампа, передают западные СМИ.

Ранее на протяжении 14 часов продолжалось обсуждение этих статей. Затем председатель комитета Джеррольд Надлер в последний момент отложил голосование до пятницы.

Демократы Палаты представителей США обнародовали две статьи импичмента против президента на этой неделе, обвинив его в злоупотреблении властью и в препятствии расследованию Конгрессом его действий.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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