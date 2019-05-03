Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 2:40

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - В США команда специального прокурора Роберта Мюллера ведет прямые переговоры с юридическим комитетом Палаты представителей о том, будет ли он давать показания перед Конгрессом, сообщают американские СМИ.

Источник заявил, что юридический комитет Палаты представителей США начал непосредственное обсуждение с командой Мюллера о том, чтобы спецпрокурор предстал на слушаниях перед комитетом. Однако переговоры пока не завершены и дата слушаний не определена.

Ранее сообщалось, что юридический комитет вел переговоры о слушаниях с участием Р.Мюллера с Минюстом США.

Генпрокурор США У.Барр в среду дал показания перед юридическим комитетом Сената и столкнулся с рядом вопросов по докладу Мюллера, в частности, почему спецпрокурор посчитал, что резюме генпрокурора "не полностью отражает контекст расследования".

В четверг У.Барр должен был появиться перед аналогичным комитетом Палаты представителей.

Позже он отказался выступать на слушаниях в Палате представителей США из-за "беспрецедентных и ненужных" условий, предлагаемых председателем юридического комитета Джеррольдом Надлером.

Дж.Надлер собирался не только сам допросить генпрокурора США, но и предоставить такую возможность юристам.

Такое решение У.Барра вызвало критику со стороны демократов.

Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила журналистам: "Генпрокурор США не сказал правды конгрессу США. Это преступление".

Она также сказала, что отказ администрации уважать повестки комитета Палаты представителей "очень, очень серьезен".

Н.Пелоси напомнила, что игнорирование повесток Конгресса было одной из статей импичмента против бывшего президента США Ричарда Никсона.

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что генеральный прокурор "пытается шантажировать комитет".

По его словам, "следующим шагом" будет обвинение У.Барра в неуважении к Конгрессу за то, что он отказался предоставить законодателям неотредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства РФ в президентские выборы США в 2016 году.

Ранее Дж.Надлер на вопрос, какими будут действия комитета, если У.Барр откажется от участия в слушаниях заявлял: "Тогда мы будем вынуждены вызвать его по повестке, и мы будем вынуждены сделать все возможное, чтобы добиться этого".

1вз тг

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