Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 17:23

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - В юридическом комитете Палаты представителей США на следующей неделе пройдут очередные слушания в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

Согласно опубликованному на сайте комитета сообщению, слушания состоятся 9 декабря. Они начнутся в 09:00 утра по местному времени (17:00 мск).

На слушаниях пройдут выступления адвокатов и юридических советников двух комитетов - комитета по разведке и юридического комитета.

Накануне в юридическом комитете палаты представителей США прошли слушания с участием экспертов по конституционному праву. Все трое экспертов, вызванных в комитет демократами, сошлись во мнении, что основания для импичмента Трампа существуют.

Составление обвинений в отношении президента - очередной этап процедуры импичмента. Оно происходит в юридическом комитете после того, как его члены решат, есть ли основания для импичмента президента. Комитет рассматривает каждый пункт обвинения и большинством решает, принимать ли его.

Сами обвинения не ведут автоматически к отставке президента. Пункты обвинений выносятся на голосование в палату представителей США, для того, чтобы их приняли, необходимо простое большинство. Сейчас в сенате большинство у демократов, поэтому не исключено, что процедура импичмента продвинется дальше.

На следующем этапе процедура импичмента переносится в верхнюю палату - сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

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