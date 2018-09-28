Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:43 28.09.2018 - 20:43

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Кандидатуру на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано поддержали члены юридического комитета сената США, сообщает в пятницу американский телеканал Си-Би-Эс.

По его данным, в пользу утверждения кандидатуры Б.Кавано проголосовали 11 членов комитета, против высказались 10.

При этом сенатор-республиканец Джефф Флейк отдал голос за Б.Кавано с тем условием, что обвинения в отношении кандидата будут расследованы с участием ФБР.

По информации американских СМИ, в связи с расследованием итоговое голосование в сенате США по кандидатуре Б.Кавано может пройти не на следующей неделе, а на одну неделю позже.

Б.Кавано накануне выступил в комитете сената с речью, в которой отверг обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него после того, как он стал кандидатом на должность судьи американского Верховного суда.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать.

Кандидатура Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута Дональдом Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line