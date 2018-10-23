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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 12:48 23.10.2018 - 12:48

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Юридические фирмы в Вашингтоне ожидают большого количества расследований американского Конгресса в отношении компаний в 2019 году, пишет издание Politico.

Предполагается, что на ноябрьских выборах Демократическая партия США получит большинство в Палате представителей и приступит к активным действиям против ряда злоупотреблений бизнеса. В первую очередь, под угрозой оказались фармацевтические, технологические и нефтегазовые корпорации США.

Юрфирмы, специализирующиеся на помощи компаниям в ходе расследований Конгресса и регуляторов США, на протяжении всего года отслеживали критические комментарии демократов о корпорациях. В эту группу входят Covington & Burling, Akin Gump, WilmerHale, Steptoe & Johnson, King & Spalding, Gibson Dunn.

Часть вашингтонских юристов уже работают над составлением рекомендаций имеющимся клиентам: какие расследования могут их ждать в следующем году, что можно предпринять уже сейчас, какие конгрессмены могут возглавить профильные комитеты Палаты представителей. Другие юристы обращаются к компаниям, которым могут понадобиться их услуги в случае повышенного внимания регуляторов.

"В Вашингтоне накопились огромные объем следственной энергии и интереса", - заявил Politico партнер Akin Gump Рафи Пробер.

"Мы достигли момента, когда новостные заголовки ведут к слушаниям по инициативе обеих партий, - полагает партнер WilmerHale Реджинальд Браун. - Республиканцам нравиться выступать на телевидении столь же сильно, как и демократам. Для корпораций это очень страшное время".

Демократы открыто говорят о своих планах борьбы с завышенными ценами на фармпрепараты, дезинформацией в соцсетях, нарушениями экологического законодательства через расследования Конгресса.

На прошлой неделе группа конгрессменов во главе с Яном Шаковски направила крупнейшим фармацевтическим копаниям - Amgen, AbbVie, Eli Lilly, Merck и Pfizer - запросы о причинах быстрого роста цен на лекарства. Законодатели дали им время до 12 ноября.

Промежуточные выборы в США пройдут 6 ноября. Переизбираться будут все 435 депутатов Палаты представителей Конгресса, 35 из 100 сенаторов, а также 39 губернаторов штатов и территорий и множество органов местного самоуправления.

Предварительные результаты и опросы пока не в пользу республиканцев. Скорее всего, они утратят контроль над нижней палатой Конгресса, но могут сохранить преимущество в Сенате.

По данным опроса NBC News/The Wall Street Journal, 50% респондентов хотят, чтобы Конгресс после 6 ноября контролировали демократы, 41% - республиканцы. При этом почти две трети зарегистрированных избирателей проявляют активность перед выборами - это максимальный показатель за все время существования опросов NBC/WSJ, то есть с 2006 года.

Служба финансово-экономической информации

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