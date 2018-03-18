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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 19:01 18.03.2018 - 19:01

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - По данным на 18:00 местного времени (20:00 мск), в Бельгии на выборах президента России проголосовали 1900 избирателей, сообщил журналистам председатель участковой избирательной комиссии в Брюсселе Дмитрий Бородин.

На президентских выборах в 2012 году в Бельгии всего проголосовало более 1700 человек.

В Бельгии голосование проводится на двух избирательных участках - в посольстве РФ в Брюсселе и в генконсульстве в Антверпене.

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